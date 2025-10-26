Incendio a Napoli, ancora un magazzino a fuoco a Poggioreale: è il secondo in tre giorni

Un incendio è scoppiato a Napoli nella tarda serata di ieri. A fuoco un magazzino che si trova in via Galileo Ferraris, nella zona di Poggioreale che costeggia il lato destro dei binari della Stazione Centrale, poco distante dall'esplosione con maxi-rogo che il 23 ottobre scorso ha devastato un deposito in via Santa Maria di Costantinopoli delle Mosche. Sul posto questa notte sono arrivati i vigili del fuoco e la Polizia Locale. Le fiamme sono state domate. "Ancora un altro incendio in un negozio sul nostro territorio, in via Galileo Ferraris – la denuncia del cittadino Giovanni Russo, raccolta e diffusa dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) – A Gianturco la situazione è ormai un’emergenza: noi cittadini ci sentiamo in pericolo. È urgente effettuare controlli e verifiche". Nella zona ci sono molti negozi cinesi e bengalesi.

Incendio in un magazzino vicino a via Brin

Il rogo è scoppiato ieri sera, sabato 25 ottobre, attorno alle ore 23,00. Sul posto, come detto, sono arrivati i vigili del fuoco con diverse squadre. Ad incendiarsi un locale posto al piano terra di un edificio di 3 piani. All'interno erano custodite bici elettriche e monopattini. Gli abitanti dell'immobile sono scesi in strada per precauzione e per capire cosa stesse accadendo. Anche i commercianti della zona, delle attività vicine, sono accorsi per mettere in sicurezza i propri magazzini. Non è ancora chiara l'origine del rogo, se sia di natura dolosa oppure accidentale. Serviranno ulteriori verifiche dei tecnici per poterne avere certezza. I cittadini però chiedono maggiori controlli alle istituzioni su tutte le attività commerciali.