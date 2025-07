Incendio a Monteforte Irpino, nube nera e fiamme vicine alle abitazioni: residenti chiusi in casa

Grosso incendio questo pomeriggio a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino: una grossa colonna di fumo nero si è alzata dalla zona di via Brecelle, con le fiamme che hanno lambito anche alcune abitazioni. Non è chiaro al momento se sia andata a fuoco una fabbrica o una residenza privata: in zona c'è anche l'isola ecologica del comune irpino, trovandosi in posizione periferica rispetto al centro cittadino. Diversi i residenti che si sono barricati in casa: la forte puzza di bruciato ha rapidamente invaso l'intero paese, con la colonna di fumo ben visibile anche dal capoluogo provinciale.

Sul posto stanno accorrendo forze dell'ordine e ambulanze. Alcuni residenti riferiscono a Fanpage.it che il forte odore di bruciato sembra quello tipico della plastica e che l'aria è diventata velocemente irrespirabili. I vigili del fuoco sono in attesa, fanno sapere fonti qualificate a Fanpage.it, che arrivino anche i mezzi aerei, mentre sul posto è già arrivato il Dos.