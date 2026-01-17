Incendio a Mariglianella, a fuoco azienda di tessuti. Due operai escono incolumi dalle fiamme

Un rogo si è sviluppato in una azienda tessile di Marigliano (Napoli); sul posto i carabinieri e i Vigili del Fuoco. La nube nera visibile da molta distanza.

L’incendio a Mariglianella (Napoli)

Un vasto incendio si è sviluppato all'interno di una ditta tessile di Mariglianella, in provincia di Napoli; al momento le cause sono da accertare. Sul posto i carabinieri di Brusciano e i Vigili del Fuoco; non risultano feriti: due operai dell'azienda sono usciti incolumi dalle fiamme. La struttura si trova in via Galileo Galilei, alla periferia del comune del Napoletano, e produce tessuti di fascia medio-alta destinati al mercato statunitense.

Il rogo è divampato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 17 gennaio. Dal sito dell'incendio si è alzata un'alta nube nera, visibile da parecchia distanza. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, all'interno del sito non sarebbe rimasto nessuno: due operai, che sarebbero stati gli unici presenti, sono usciti autonomamente dall'edificio; non hanno riportato ustioni né ferite di rilievo, le loro condizioni di salute sono buone.

Una volta riportata la situazione sotto controllo, sarà la volta degli accertamenti per stabilire le cause del rogo; non sarebbero emersi elementi tali da far pensare a un atto volontario, quindi l'ipotesi ritenuta per ora maggiormente verosimile è quella dell'incidente o del malfunzionamento dei macchinari utilizzati nell'azienda.