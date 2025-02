video suggerito

Incendio a Giugliano, fiamme in un appartamento: morta una donna di 64 anni Una donna di 64 anni è morta a Giugliano per un incendio che ha avvolto il suo appartamento. Polizia e pompieri sul posto. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'appartamento in fiamme

Una donna di 64 anni è morta questo pomeriggio a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, a causa di un violento incendio che ha avvolto il suo appartamento, all'interno del Rione De Gasperi. I vicini hanno provato a soccorrerla, visto che la donna aveva difficoltà motorie, ma non c'è stato nulla da fare. Intossicata la sorella, che era con lei nell'appartamento: ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. La donna ha provato a salvare la sorella, ma non ce l'ha fatta.

Sul posto vigili del fuoco e polizia per i rilievi. Non è chiaro cosa possa aver scatenato l'incendio: l'ipotesi più accreditata è un corto circuito oppure una sigaretta spenta male. Saranno i rilievi delle forze dell'ordine a fare chiarezza su questo successo. Shock intanto nel quartiere, dove la donna deceduta era molto conosciuta e ben apprezzata da tutti: viveva da sempre nell'appartamento al Rione De Gasperi, e il suo decesso ha gettato un forte sconforto nell'intera zona.

La palazzina con l'appartamento andato in fiamme nel Rione De Gasperi di Giugliano in Campania