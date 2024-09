Incendio a Fuorigrotta, in via Terracina: le fiamme arrivano fino alla strada Incendio a Fuorigrotta, nella parte alta di via Terracina; a fuoco erba e sterpaglie nei pressi di un parco residenziale, le fiamme arrivate sulla carreggiata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Un incendio è divampato nella parte alta di via Terracina, lato Loggetta, nel quartiere Fuorigrotta, periferia Ovest di Napoli: a fuoco erba e sterpaglie che, dalle mura perimetrali di un parco residenziale privato, sporgevano verso la carreggiata. Nessun ferito, ma pericolo evidente: le fiamme sono arrivate alla strada, lambendo auto e scooter di passaggio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che si sono occupati delle operazioni di spegnimento. L'area interessata si trova all'altezza del civico 523, lungo il tratto di via Terracina che conduce verso via Caravaggio e via Consalvo. Il video dell'incendio, girato da un residente, è stato rilanciato sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli; si vedono diverse automobili che sono costrette a passare praticamente a pochi centimetri dalle sterpaglie ancora in fiamme cadute sulla strada.

Come si vede dallo storico delle immagini conservato su Google Maps, in quel tratto la vegetazione cresce incolta da oltre dieci anni: le prime foto risalgono al 2008 e già in quelle si vedono le sterpaglie che sporgono verso la strada.