Incendio a Fuorigrotta dopo la partita del Napoli: fiamme davanti alla facoltà di Ingegneria

A cura di Enrico Tata

Incendio a Fuorigrotta a poca distanza dallo stadio Maradona, dove si è giocata nel pomeriggio la partita tra Napoli e Inter. Le fiamme sono divampate, per motivi ancora da accertare, all'interno dei locali della facoltà di Ingegneria dell'università Federico II in piazzale Tecchio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Non sono segnalati feriti o intossicati. Diversi video dell'incendio sono stati postati sui social network.