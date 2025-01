Incendio a Frattamaggiore, in fiamme deposito di cosmetici: la nube avvolge la città Fiamme in un capannone di cosmetici a Frattamaggiore, vigili del fuoco a lavoro da ore per domare l’incendio. Anche i vigili urbani sul posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un grosso incendio è divampato nella notte a Frattamaggiore, nell'hinterland di Napoli: ad andare a fuoco è un'azienda di cosmetici che si trova all'interno della ex area industriale in via Carmelo Pezzullo. L'incendio è scoppiato a ridosso dell'alba: la nube che ha avvolto la città è visibile anche a Grumo Nevano e Sant'Arpino, oltre ad essere visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto i carabinieri di Caivano, i vigili urbani di Frattamaggiore e i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento dell'incendio.