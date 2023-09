Incendio a Bacoli sulla collina di Villa Cerillo, fiamme lambiscono le case Un rogo è divampato a Bacoli (Napoli), sulla collina alle spalle di Villa Cerillo; al lavoro i Vigili del Fuoco, le fiamme arrivate vicino alle case.

A cura di Nico Falco

Oltre all'incendio scoppiato a Monte Sant'Angelo, nella periferia Ovest di Napoli, un altro rogo è divampato nelle scorse ore a Bacoli, in provincia, sulla collina alle spalle di Villa Cerillo, che ospita la biblioteca comunale; sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le fiamme sono arrivate a lambire le abitazioni causando preoccupazione tra i residenti.

L'incendio si è rapidamente esteso soprattutto grazie al vento che per tutto il pomeriggio ha sferzato la città e la provincia, con risultati simili a quelli registrati a Napoli: la puzza di bruciato ha invaso l'intera zona e la cenere si è depositata su strade ed edifici anche a parecchie centinaia di metri di distanza.

I pompieri sono al lavoro con due squadre di terra e col supporto del canadair che per tutto il pomeriggio ha riversato acqua sulla collina. In serata l'area è stata circoscritta e le operazioni di spegnimento sono ormai in via di conclusione; non si registrano feriti e grazie al tempestivo intervento è stato scongiurato il pericolo per le abitazioni.