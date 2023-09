Grosso incendio a Fuorigrotta, residenti fuggono via: le fiamme alle spalle del Parco San Paolo Nube nera sulla città. Sul posto i vigili del fuoco e personale della Protezione Civile.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato a Fuorigrotta, nella zona alle spalle del Parco San Paolo. In fiamme un'area verde a ridosso di alcune case nel quartiere occidentale di Napoli. Gli abitanti stanno fuggendo dagli appartamenti per mettersi in salvo. Una grossa colonna di fumo si è levata alta in cielo, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto i vigili del fuoco e personale della Protezione Civile.

Il rogo è deflagrato attorno a mezzogiorno di oggi, martedì 5 settembre 2023, in prossimità della collina di Monte Sant'Angelo a Fuorigrotta. Probabilmente, anche a causa delle forti raffiche di vento, le fiamme si sono propagate, arrivando a lambire le abitazioni. L'incendio ha assunto vaste proporzioni, visibile anche a notevole distanza e dalla Tangenziale di Napoli. Gli abitanti spaventati sono fuggiti via.