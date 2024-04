Incendio a via Bernardo Cavallino, il motore della Smart va a fuoco: ragazza fugge e si salva L’incendio in via Bernardo Cavallino nella Zona Ospedaliera di Napoli. Sul posto i vigili del fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un'auto Smart è si è incendiata questa mattina in via Bernardo Cavallino, nella zona del Rione Alto. La vettura, condotta da una ragazza, a quanto apprende Fanpage.it, stava marciando in direzione dell'Ospedale Antonio Cardarelli, quando, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe preso fuoco. Sembra che l'incendio sia partito dal motore dell'automobile per motivi ancora da chiarire. La giovane che era a bordo è riuscita a lasciare la vettura prima che fosse troppo tardi e a fuggire senza riportare ferite o ustioni. L'incendio si è propagato anche ad altre macchine, danneggiandole. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco.

Le fiamme hanno divorato la vettura in pochi minuti. Una densa coltre di fumo nero e acre si è levata in cielo, visibile da diversi punti della città, anche a chilometri di distanza. Per fortuna non si sono registrati feriti. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme in poco tempo. L'automobile, differentemente dalle informazioni circolate nelle scorse ore, non era una vettura elettrica. L'incendio è avvenuto attorno alle ore 8,00 di questa mattina, lunedì 29 aprile 2024, in via Bernardo Cavallino, nella V Municipalità Vomero-Arenella.