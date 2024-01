Incendiano erbacce nel loro terreno, ma danno fuoco alla collina di Pianura: due uomini nei guai a Napoli Per un 34enne e un 66enne è scattata il divieto di dimora nel Comune di Napoli e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: sono accusati di incendio boschivo doloso e distruzione di bellezze paesaggistiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Erano intenzionati ad incendiare le erbacce incolte che si trovavano in un terreno nella loro disponibilità, a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli, ma hanno provocato un incendio che si è propagato per otto ettari nel Parco Metropolitano delle Colline di Napoli: per questo, stamattina, due uomini di 34 e 66 anni – entrambi originari del Napoletano – hanno ricevuto il divieto di dimora nel Comune di Napoli e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per incendio boschivo doloso e di distruzione di bellezze paesaggistiche.

Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, e coordinate dalla V Sezione Tutela Ambiente della Procura partenopea, hanno permesso di fare piena luce sull'incendio, divampato nel mese di settembre del 2023, e raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due uomini.

I due, dopo aver dato fuoco alle erbacce, hanno innescato il grosso incendio e sono andati via, omettendo di allertare i soccorsi. Il rogo si è propagato, come detto, per otto ettari, distruggendo macchia mediterranea e altre specie di piante e arbusti particolarmente tutelate dalla legge anche ai fini paesaggistici, arrecando grave danno al patrimonio boschivo della città.