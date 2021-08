Incendi nell’Avellinese, i Vigili del Fuoco al lavoro per tutta la notte Per tutta la giornata di ieri, 31 luglio, e per tutta la notte appena trascorsa, i Vigili del Fuoco di Avellino hanno effettuato numerosi interventi per incendi di boschi, macchia mediterranea e sterpaglie. A Grottaminarda è stato spento un rogo divampato in un casolare abbandonato. Nello stesso comune i pompieri sono intervenuti per un incidente stradale con feriti nella notte.

A cura di Nico Falco

Sono andati avanti per tutta la giornata di ieri, 31 luglio, e per tutta la notte appena trascorsa, gli interventi dei Vigili del Fuoco di Avellino e delle cinque sedi distaccate, per diversi roghi che sono divampati tra la periferia di Avellino e nei comuni limitrofi, soprattutto in aree di campagna; a fuoco boschi, macchia mediterranea e sterpaglie. Lunghe le operazioni di spegnimento, non si registrano feriti né danni significativi.

Nel pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Grottaminarda per un incendio che ha interessato un vecchio casolare abbandonato in contrada Bosco; le operazioni sono andate avanti fino a notte fonda, per lo spegnimento dell'incendio e per la successiva messa in sicurezza dell'area hanno lavorato tre squadre provenienti da Grottaminarda, da Montella e dalla sede centrale di Avellino.

La squadra di Grottaminarda è inoltre intervenuta, dopo l'una del mattino, a Fontanarosa, in contrada Ruvo, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola automobile; il conducente aveva perso il controllo della vettura ed era uscito di strada. A bordo c'erano tre giovani, due dei quali rimasti incastrati tra le lamiere dopo lo schianto. Sono stati estratti dai Vigili del Fuoco, che li hanno affidati ai sanitari del 118; i tre sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Ariano Irpino per le cure del caso, le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Il veicolo danneggiato è stato messo in sicurezza.

