Inaugurato campo di calcio nel bosco di Capodimonte: "Rendiamo fruibili gli spazi verdi" Inaugurato un campo di calcetto e raddoppiata l'area fitness nel Real Bosco di Capodimonte, Schmidt: "Miglioriamo accoglienza e servizi"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il campo di calcio realizzato nel bosco e inaugurato oggi

Inaugurato all'interno del Real Bosco di Capodimonte un campo di calcetto, in mezzo agli altissimi alberi secolari che caratterizzano la zona. Raddoppiata anche l'area fitness, che passa da 2.574 metri a 4.615 metri, con 25 stazioni di allenamento. Tutto accessibile gratuitamente, nell'ambito del progetto "Capodimonte giardino di inclusione e creatività nell'anno europeo dei giovani", elaborato e realizzato dal Museo e Real Bosco in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

"Una bella giornata per Capodimonte e la municipalità Stella-San Carlo, ma anche per le vicine Miano, Secondigliano e per tutti i cittadini e visitatori", ha spiegato all'inaugurazione il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Eike Schmidt, "rendiamo fruibili nuovi spazi verdi permettendo un'esplorazione più ampia del Bosco, miglioriamo accoglienza e servizi in quelli già esistenti. Ringraziamo la Presidenza del Consiglio dei Ministri per averci consentito di realizzare un progetto così importante. In nessun altro luogo al mondo", ha aggiunto ancora Schmidt, "credo sia possibile fare sport e praticare percorsi di benessere e relax, liberamente, tra tanta storia e bellezza. Questa inaugurazione è per noi l'inizio anticipato di una primavera ricca di attività che vedrà il Real Bosco protagonista. Proseguono intanto", ha concluso, "il restauro dei viali sui tracciati settecenteschi, gli interventi di manutenzione per aumentare la sicurezza e la vita delle piante e gli importanti lavori PNNR".

Gli attrezzi fitnessi disponibili nel Real Bosco di Capodimonte