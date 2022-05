In tre sullo scooter si scontrano con un’auto alla Sanità, ragazzina in prognosi riservata Grave incidente nella notte a Napoli: uno scooter con tre ragazzine a bordo si è scontrato frontalmente con un’auto; una 16enne in prognosi riservata.

A cura di Nico Falco

Tre ragazze, tutte minorenni, sono rimaste ferite in un violento incidente avvenuto nella notte nel centro di Napoli, tra il corso Amedeo di Savoia e le Rampe di San Gennaro dei Poveri, sulla strada che conduce verso il Rione Sanità: erano in sella a uno scooter e procedevano controsenso quando si sono scontrate frontalmente con un'automobile. L'impatto è stato devastante: il veicolo si è praticamente spezzato, le ragazzine sono state sbalzate violentemente a terra. Due di loro sono state trasportate al Pellegrini, dove sono state medicate, mentre la terza, 17 anni ancora da compiere, apparsa più grave, è stata trasferita al Cardarelli dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

L'incidente si è verificato nella notte appena trascorsa, intorno alle 2:20. Sul posto sono intervenute le pattuglie dell'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale (diretta dal capitano Antonio Muriano), che si sono occupate della ricostruzione. Stando a quanto accertato dai poliziotti, lo scooter, un Sym, stava procedendo controsenso quando si è schiantato contro la Renault, che dal corso Amedeo di Savoia aveva appena imboccato le Rampe di San Gennaro ai Poveri.

Dalle condizioni dei due mezzi è evidente la potenza dell'incidente: lo scooter si è spezzato, la parte anteriore si è completamente distrutta e la ruota si è staccata; l'automobile ha riportato pesanti danni nella parte anteriore destra, il punto dell'impatto. Da successivi approfondimenti è inoltre emerso che la ragazzina alla guida era sprovvista di patente, che lo scooter era privo di assicurazione e già sottoposto a sequestro e che le tre viaggiavano senza caschi.