In scooter con moglie e bimba di 5 anni, tutti senza casco: folle inseguimento coi carabinieri I carabinieri hanno arrestato un 23enne a Torre del Greco (Napoli) per resistenza a pubblico ufficiale, bloccato dopo 2 km di fuga; era in scooter con moglie e figlia piccola.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Ha visto la pattuglia dei carabinieri e, sapendo che non l'avrebbe passata liscia, ha deciso di tentare il tutto per tutto. E così, nonostante dietro di lui sulla sella ci fossero la figlia di appena 5 anni e la moglie, anche loro senza casco, continuando ad accelerare è schizzato tra le automobili. Il folle inseguimento tra le strade di Torre del Greco, in provincia di Napoli, è terminato dopo un paio di chilometri e per il giovane sono scattate le manette: Vincenzo Virgi, 23 anni, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.

Il ragazzo è stato intercettato questa mattina, 6 agosto, in via Montedoro. Sulla sua strada, una pattuglia della Sezione Radiomobile di Torre del Greco, ferma al margine della carreggiata per un posto di controllo. I militari lo hanno visto avvicinarsi, hanno notato la donna seduta dietro e, soprattutto, hanno visto la testolina della bimba che spuntava tra i due. Il passo successivo, praticamente obbligato, è stato alzare la paletta per imporre l'alt. A quel punto Virgi, invece di accostare, ha accelerato. Una sgasata improvvisa e si è infilato tra automobili e pedoni a tutta velocità, con le due passeggere che pericolosamente oscillavano e sembravano finire a terra ad ogni curva.

I carabinieri si sono lanciati all'inseguimento con estrema cautela, sapendo che anche una loro mossa azzardata avrebbe potuto far perdere il controllo al giovane e far cadere la famiglia sull'asfalto; sono rimasti a distanza di sicurezza e non l'hanno perso di vista, aspettando il momento opportuno per avvicinarsi, e, dopo circa due chilometri, sono riusciti a bloccarlo. Il 23enne, agli arresti, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.