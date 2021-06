La mozzarella di bufala è uno dei prodotti italiani più "taroccati" all'estero: e in alcuni casi, come quello della Russia, la scelta è praticamente politica. Lo ha spiegato la Coldiretti della Campania, raccontando di come si tratti di truffe vere e proprie, con casi in cui non è stata trovata neanche una goccia di latte di bufala mediterranea, e questo nonostante la scritta "Mozzarella" compaia in bella vista, ingannando i consumatori e creando anche un danno commerciale ai caseifici nostrani.

"Si tratta dell'effetto dell'embargo deciso da Mosca con decreto n. 778 del 7 agosto 2014", ha spiegato Salvatore Loffreda, direttore della Coldiretti Campania, "ancora oggi in vigore come ritorsione alla decisione dell'Unione Europea di applicare sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina, che ha colpito una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto all'ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi, ma anche pesce, provenienti da Ue, Usa, Canada, Norvegia ed Australia".

Una vera e propria truffa ai danni dei consumatori, spiega ancora Loffreda: "Nessuno vuole impedire ai caseifici russi di produrre formaggi, ma non rubando il nostro tricolore e un prodotto identitario come la mozzarella, che già subisce in patria una forte aggressione commerciale". Non soltanto il mercato russo, ha aggiunto ancora Coldiretti Campania, ma anche paesi come la Svizzera, la Bielorussia, l'Argentina o il Brasile, "che nel corso degli anni hanno aumentato le esportazioni dei cibi italiani taroccati nel Paese di Putin. Il rischio riguarda", ha concluso Loffreda, "anche la ristorazione italiana in Russia che, dopo una rapida esplosione, è stata frenata per la mancanza degli ingredienti principali".