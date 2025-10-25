In piazza Bellini con la pistola sullo scooter rubato: denunciati un 14enne e un 15enne

Due ragazzi sono stati bloccati e denunciati dalla Polizia tra via Santa Maria di Costantinopoli e piazza Bellini: erano su uno scooter rubato il 9 settembre, uno di loro aveva una pistola replica.

Piazza Bellini, repertorio

Alla vista degli agenti hanno tentato di scappare, ma sono stati immediatamente bloccati. E, nel corso dei controlli, sono emersi i motivi di quella fuga: erano su uno scooter rubato e il conducente aveva addosso una pistola replica priva di tappo rosso. I due, 14 e 15 anni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati bloccati dai motociclisti del Nibbio nella tarda serata di ieri, 24 ottobre, in piazza Bellini, in pieno centro storico e in una delle principali aree della movida cittadina; dopo le formalità di rito sono stati affidati ai familiari, mentre lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.

La coppia di giovanissimi è stata intercettata dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, impegnati in un servizio di controllo del territorio di routine; i motociclisti stavano pattugliando via Santa Maria di Costantinopoli quando hanno notato i due ragazzi che hanno velocemente cercato di allontanarsi sullo scooter; la loro manovra ha attirato l'attenzione e sono stati raggiunti in poche decine di metri e bloccati.

Il conducente dello scooter, 14 anni, aveva addosso la pistola; si tratta di una replica calibro 380, priva del tappo rosso, con 5 cartucce a salve nel tamburo di cui una esplosa; dai controlli sulla targa del veicolo è risultato che era stato rubato, e che il furto era stato denunciato lo scorso 9 settembre. Per il ragazzo è scattata, quindi, la denuncia per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e per ricettazione; il 15enne, seduto come passeggero, dovrà invece rispondere di concorso in ricettazione in relazione allo scooter.