In ospedale con l’orecchio staccato da un morso: aggredito durante litigio a Napoli Un 59enne ha raccontato di essere stato ferito in via Calata Capodichino, uno sconosciuto durante un litigio lo avrebbe colpito con un pugno e lo avrebbe morso all’orecchio.

Uno sconosciuto con cui avrebbe avuto una discussione per strada lo avrebbe aggredito, gli avrebbe tirato un pugno in testa e poi gli avrebbe staccato parte dell'orecchio con un morso. Versione ancora tutta da verificare, quella che ha raccontato ai sanitari un napoletano di 59 anni, arrivato nel primo pomeriggio di oggi nell'ospedale Cto. L'uomo è stato dimesso con prognosi di 15 giorni.

Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione Capodimonte, intervenuti nel Pronto Soccorso della zona collinare di Napoli a seguito della segnalazione inviata dal reparto ospedaliero, di prassi per episodi del genere. Il 59enne non sarebbe stato in grado di fornire elementi precisi sull'aggressore, si sarebbe limitato a parlare di una discussione che sarebbe scoppiata in strada in via Calata Capodichino.

Durante il litigio, rapidamente degenerato, sarebbe stato prima colpito e poi morso al padiglione auricolare. Sulla versione fornita dalla vittima sono in corso accertamenti, le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia Stella. A quanto si apprende, il 59enne avrebbe deciso di non sporgere querela.