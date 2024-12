In gita al Santuario della Pietrasanta si sente male e sviene sui monti: salvato con l’elicottero

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

In gita con gli amici sul sentiero che collega il Santuario di Maria Santissima di Pietrasanta alla spiaggia del Marcellino, si sente male lungo il cammino sui monti e si accascia a terra, impossibilitato a muoversi. Il malcapitato è un uomo di 62 anni, originario di Potenza, in Basilicata. L'escursionista è stato subito soccorso dai compagni che hanno chiamato i soccorsi. Ma il tratto era troppo impervio per raggiungerlo con l'ambulanza. Così, è stato necessario l'intervento del Soccorso alpino e speleologico della Campania e dell'elisoccorso del 118 per trarlo in salvo.

Il 62enne di Potenza salvato con l'elisoccorso

L'allarme è arrivato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 27 dicembre 2024, alla centrale 118 di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. Immediatamente, dalla base di Salerno è decollato l'elicottero del 118 che si è portato in pochi minuti sul posto. Il tecnico del CNSAS che era a bordo, infermiere e medico sono riusciti a scendere con il verricello. Una volta sbarcati, hanno provveduto a prestare le prime cure mediche del caso al paziente. L'uomo è stato stabilizzato e quindi imbarellato, per consentire il trasporto in sicurezza.

L'uomo trasportato all'ospedale Ruggi di Salerno

Il paziente è stato recuperato poi sempre tramite verricello e issato a bordo dell’elicottero. Da qui è partita la corsa verso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove il 62enne è stato trasferito e ricoverato, per ulteriori accertamenti. L'uomo è vivo e non sarebbe in grave pericolo secondo le prime informazioni. Per fortuna, per lui, solo un brutto spavento, che si è risolto grazie al tempestivo intervento dei soccorsi.