In giro armato nel rione Salicelle, gli trovano le tasche piene di coltelli e orologi Un 46enne è stato arrestato nel rione popolare di Afragola (Napoli): notato mentre camminava con un coltello, è stato bloccato dopo un tentativo di fuga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cinque coltelli, altrettanti orologi, un telefono cellulare, una pistola a salve: è quello che aveva nelle tasche un 46enne di Afragola, fermato dalla polizia per un controllo tra i viali del Rione Salicelle, nel popoloso comune del Napoletano. L'uomo, notato proprio perché girava con una lama tra le mani, è stato bloccato dopo un tentativo di fuga ed è stato arrestato per porto in luogo pubblico di arma clandestina e denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere.

L'intervento risale alla serata di ieri, 13 gennaio, mentre gli agenti del commissariato di Afragola stavano pattugliando via Salicelle nell'ambito dei servizi ordinari di pattugliamento. Mentre percorrevano la strada hanno notato, poco distante, l'uomo che aveva un coltello in mano; alla vista dei poliziotti il 46enne ha tentato di allontanarsi per evitare il controllo ma è stato rapidamente raggiunto e bloccato. Nel corso della perquisizione personale gli agenti hanno rinvenuto un revolver replica marca Bruni, nascosto in una tasca del giubbotto e, in una tasca dei pantaloni, cinque coltelli di lunghezza tra i 14 e i 15 centimetri; nel borsello, infine, sono stati trovati un telefono cellulare e cinque orologi.

Alle domande dei poliziotti, l'uomo non è stato in grado di spiegare il motivo per cui avesse nelle tasche i numerosi coltelli né la provenienza dei vari orologi. Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà al centro di ulteriori accertamenti.