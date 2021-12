In Campania prorogata allerta meteo gialla a domani 6 dicembre con temporali e vento forte La Protezione Civile della Campania ha prorogato l’allerta meteo gialla fino alla mezzanotte di domani, lunedì 6 dicembre 2021.

A cura di Pierluigi Frattasi

Prorogata fino alla mezzanotte di domani, lunedì 6 dicembre, l'allerta meteo gialla in Campania con temporali e vento forte. Lo prevede l'avviso della Protezione Civile della Regione Campania, che lancia anche l'allarme di "massima attenzione sul dissesto idrogeologico". Le condizioni meteorologiche quindi non dovrebbero peggiorare, considerato la classificazione sul gradino più basso del livello di allarme di pericolosità. Resta alta comunque l'attenzione soprattutto sulle frane e gli smottamenti, oltre ad eventuali rischi di allagamento o fiumi di fango, perché il maltempo ormai prosegue da diversi giorni e potrebbe aver indebolito le aree più fragili del territorio e più soggette quindi al dissesto idrogeologico. Nelle ultime ore, infatti, si sono verificati il crollo di un balcone a Napoli, in via Ferdinando Russo a Posillipo, e una frana sulla strada statale Amalfitana a Maiori.

L'avviso di allerta meteo

Ma cosa prevede l'avviso di allerta meteo della Regione? La Protezione Civile della Campania, "alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato l'allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo attualmente in vigore su tutta la Campania, fino alle 23.59 di domani, lunedì 6 dicembre.