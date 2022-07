In Campania ogni giorno vengono rubate 75 auto: nel 2021 sparite 27.500 vetture, record nazionale Il triste primato della Campania: nel 2021 sparite quasi 27.500 vetture. Male anche i motorini: il 25% dei furti di tutta Italia avviene in regione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Quasi 27.500 veicoli "spariti" dalle mani dei legittimi proprietari, vittime di altrettanti furti. La Campania è così la peggior regione d'Italia per furti d'auto, con un aumento del 7% rispetto all'anno precedente. Il dato, impietoso, arriva dal dossier sui furti di veicoli pubblicato da LoJack Italia, che ha analizzato i dati forniti dal Ministero dell'Interno sul 2021 e li ha integrati con quelli provenienti da elaborazioni e report nazionali e internazionali sul fenomeno. Fanpage.it ha consultato questi dati, che certificano ulteriormente il triste primato della Campania per quanto riguarda il furto d'automobili: furto nel vero senso della parola, visto che nel 97% dei casi c'è un'effrazione dei veicoli parcheggiati, mentre solo nell'1% dei casi si è trattato di rapine o altro; il restante 2% è invece legato ad automobili prese in comodato d'uso e poi fatte sparire.

La Campania, che già "vantava" questo primato, ha visto aumentare nel 2021 del 7% i furti d'automobili, con quasi 27.500 veicoli rubati in dodici mesi. Una media di 75 auto rubate ogni giorno. E molte di queste vengono fatte "sparire", spesso rivendute sui mercati esteri oppure smontate per ricavarne pezzi di ricambio. Se tra le utilitarie Panda e Daily sono quelle più gettonate, la Campania è la seconda in Italia per numero di autofurgoni rubati (880 in un anno), mentre è saldamente in testa per quanto riguarda moto e scooter: ogni giorno in Italia spariscono 4 veicoli a due ruote, uno su quattro avviene sempre in Campania, ovvero il 25% delle moto rubate in un anno in tutta Italia. Anche qui nella quasi totalità dei casi, i veicoli a due ruote finiscono per sparire per sempre. Per quanto riguarda invece i mezzi pesanti, la Campania è "solo" tera dietro la Puglia e la Lombardia nella classifica 2021, con 216 casi in tutto l'anno.