In Campania manca il Prolia (Denosumab), farmaco essenziale per osteoporosi e cancro

Nelle farmacie di tutta la Campania manca il Prolia (Denosumab): farmaco che serve a pazienti con osteoporosi e oncologici. Difficili da trovare anche i farmaci biosimilari.

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Nelle farmacie e in tutte le Asl della Campania manca il Prolia, nome commerciale del principio attivo Denosumab, un anticorpo monoclonale che inibisce il riassorbimento osseo e viene utilizzato principalmente per trattare l'osteoporosi e per prevenire complicazioni ossee in pazienti oncologici. La carenza di questo farmaco è confermata a Fanpage.it da fonti qualificate. A segnalare la mancanza del Prolia Gaetano Sannino e Gennaro Centanni (Spazio a sinistra Napoli), che hanno inviato una nota alla V commissione regionale Sanità, presieduta da Loredana Raia: "Si tratta di una questione di vitale importanza per i pazienti. La sua somministrazione avviene ogni 6 mesi. Tale farmaco non può essere sospeso bruscamente, perché si verifica una rapida perdita dei benefici ottenuti (effetto rebound) e un aumento del rischio fratture".

"Difficili da trovare anche i farmaci sostitutivi"

Il Prolia 60 mg mancherebbe in tutte le asl di Napoli. Sarebbero, però, disponibili per l'ordine, secondo Federfarma Napoli, contattata Fanpage.it, prodotti biosimilari come Izamby e Osvyrti, sempre da 60 mg, questi ultimi seguono le stesse modalità di dispensazione, non necessitando di piano terapeutico. Sarebbe quindi possibile avere per questi due farmaci tramite nuove prescrizioni per la sostituzione.

"Purtroppo, però – sottolinea Gaetano Sannino – anche i similari non sono facilmente reperibili. Ci risulta che una paziente abbia contattato sia Caserta, che Benevento e Salerno ed abbia ha trovato disponibilità solo presso una farmacia ad Avellino per lunedì".

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"I cittadini campani si stanno rivolgendo fuori regione"

"Il Denosumab – riprendono Sannino e Centanni – è un farmaco importante e indispensabile, purtroppo manca da diverso tempo presso le farmacie della regione, perché queste lo devono richiedere ai distretti di pertinenza, su prescrizione degli specialisti, mediante ricetta da parte del medico di base. Siamo fortemente allarmati rispetto a tale problematica e vorremmo conoscere le cause che hanno determinato la mancanza del farmaco e quali provvedimenti la Regione Campania voglia adottare per risolvere tale questione e ridare fiducia ai tantissimi pazienti che fanno uso di tale farmaco".

"Da ulteriori segnalazioni – concludono i pazienti in trattamento si stanno rivolgendo anche fuori regione. Purtroppo soggetti deboli sono lasciati completamente in balia di un sistema che fa acqua da tutte le parti. Ci chiediamo perché non venga nominato un assessore alla Sanità che possa essere deputato alla programmazione".