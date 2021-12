In Campania e a Napoli allerta meteo gialla dalle 20 di oggi a martedì 28: rischio frane e voragini Temporali con pioggia e forti raffiche di vento previsti nelle prossime ore in Campania. Rischio di dissesti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Temporali con pioggia e forti raffiche di vento previsti nelle prossime ore in Campania, compreso il capoluogo di Napoli. La Protezione Civile regionale ha prorogato fino alle ore 12 di domani, martedì 28 dicembre 2021, l'avviso di allerta meteo gialla che era in vigore anche oggi, fino alle 9 di questa mattina. L'allerta riguaderà tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 7: Tanagro). "Si prevedono precipitazioni sparse, rovesci o locali temporali, puntualmente anche intensi".

La Protezione Civile: rischio voragini

Dal punto di vista del rischio idrogeologico sono segnalati fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, inondazioni, frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli. Considerate le valutazioni del Centro Funzionale e la possibile evoluzione del quadro meteo, la task force regionale ha raccomandato agli enti locali di "prestare attenzione ai successivi avvisi della Protezione Civile regionale e di attivare tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti".

Già ieri laProtezione Civile della Campania, dopo aver analizzato il quadro meteorologico, aveva deciso di estendere e prorogare fino alle 9 di questa mattina, lunedì 27 dicembre 2021, l'allerta meteo gialla che era già in vigore. In Campania, quindi, le condizioni meteorologiche si mantengono ancora incerte, con temporali anche nelle prossime ore. Soltanto verso il weekend di Capodanno, secondo le previsioni degli esperti, si potrebbe registrare un miglioramento del clima, con temperature anche più elevate e cielo sereno.