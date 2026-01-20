In Campania bloccate 100 tonnellate di cibo, maxi sequestri di articoli pericolosi e droga

L’Agenzia Territoriale delle Dogane ha diffuso il bilancio del 2025: sequestrata quasi una tonnellata di droga, migliaia di prodotti falsi e accertate evasioni di accise e tasse per milioni di euro.

In Campania sono stati sequestrati 296mila articoli contenenti sostanze chimiche dannose per la salute, 18 tonnellate di materiali tessili in esportazione, 27mila giocattoli e calzature contraffatti, 51mila candele a rischio soffocamento per i bambini perché simili ad alimenti, e sono state respinte 115 tonnellate di prodotti alimentari e utensili da cucina non conformi alle normative sanitarie italiane. I dati del bilancio del 2025 sono stati diffusi dalla Direzione Territoriale Campania dell'Agenzia delle Dogane e riguardano le operazioni effettuate su tutto il territorio nazionale, compresi aeroporti e porti.

Sequestrata quasi una tonnellata di droga

Nel corso delle operazioni di verifica e di controlli effettuate nell'anno appena trascorso, inoltre, sono stati sequestrati 20mila chili di gas refrigerante (HFC) e sono introdotti nel territorio doganale senza disporre della necessaria quota stabilita dal Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica e 5.246 i campioni prelevati ed analizzati dal laboratorio chimico su sostanze stupefacenti, alcolici, alimentari, giocattoli e prodotti tessili. Sono finiti, ancora, sotto sequestro 877 chili di sostanze stupefacenti intercettati in due spedizioni nel porto di Napoli (marijuana per kg 761,17 e cocaina pari a kg 25,21).

I controlli nell'aeroporto di Capodichino

Nello scalo napoletano i controlli, effettuati in collaborazione con la Guardia di Finanza, hanno portato al sequestro di 90 chili di stupefacenti e circa 150 chili di tabacchi lavorati esteri. Sono finiti sotto chiave, inoltre, 4.670 articoli di abbigliamento, accessori e calzature, risultati contraffatti. Tra gli articoli sottoposti a fermo amministrativo, anche un corno di elefante, specie protetta dalla Convenzione di Washington. Sequestrati, inoltre, oltre 5 milioni di euro di cui era stata tentata l'introduzione o l'esportazione in maniera illecita, con sanzioni per circa 220mila euro.

I controlli tributari delle Dogane

In ambito tributario, sono stati riscossi 173mila euro con azioni dirette al contrasto della sottofatturazione e sono stati accertati maggiori diritti per oltre 90 milioni di euro; sono stati recuperati accisa gravante sul gasolio destinato a società di autotrasporto e crediti di imposta indebitamente compensati per un totale di circa 1.500.000,00 euro, oltre alle relative sanzioni.

Circa un milione e mezzo di euro di accise e 1.037.240 euro di IVA sono stati recuperati grazie ad una incisiva attività sugli alcoli, e nell'ambito di questi servizi c'è stato l'inoltro di notizia di reato a carico di un liquorificio in regime di deposito fiscale. Da una verifica nei confronti di un deposito commerciale di prodotti energetici è stata accertata l'evasione di accisa (per 1.176.984,00 euro) e di Iva (per 298.773 euro). Per quanto riguarda le verifiche sull'IVA intracomunitaria e sul plafond, si rileva che l'attività di controllo ha fatta scaturire un accertamento di IVA dovuta pari a circa 6.579.943,00 euro.

Gallo: "Risultati grazie a lavoro costante, collaborazione e dedizione"

Le attività sono state eseguite dai funzionari dell'Ufficio Antifrode regionale e da quelli incardinati negli Uffici di Uadm Napoli, Uadm Campania 1, Uadm Campania 2, Uadm Campania 3, Uadm Campania 4, nonché dal personale dell'Ufficio Laboratorio di Napoli. Il direttore Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Sergio Gallo, ha espresso "il mio più vivo ringraziamento al Direttore Territoriale, Maria Alessandra Santillo, e a tutto il personale in servizio presso la Direzione Territoriale Campania"; i risultati conseguiti, ha aggiunto, sono "indubbiamente frutto di lavoro costante, collaborazione efficace e forte dedizione".