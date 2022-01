In Campania aumenti di 750 euro sulle bollette dell’elettricità per bar, pub e ristoranti a dicembre Lo studio di Confesercenti Campania: stangata da 300 milioni sul settore della ristorazione. Schiavo: “Molti chiuderanno”

A cura di Pierluigi Frattasi

Aumenti anche di 750 euro sulle bollette dell'elettricità per bar, ristoranti, pub e pasticcerie in Campania a dicembre 2021. Una stangata che rischia di mettere in ginocchio il settore della ristorazione. Secondo il centro studi di Confesercenti i rincari dei costi dell’energia elettrica per le attività di ristorazione e somministrazione oscillerebbero tra il 45% e il 53%. “In un periodo già di crisi economica per la contrazione di consumi dovuta alla pandemia – afferma Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno – le 31mila imprese della ristorazione della Campania devono pagare 25 milioni più IVA in più al mese per l’energia elettrica: impossibile. Fallimenti e perdite dei posti di lavoro se lo Stato non interviene”.

I dati: aumenti fino a 750 euro al mese

In Campania, secondo i dati Confesercenti, ci sono 31.000 attività della ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, paninoteche) che mediamente pagano una bolletta di fornitura di energia elettrica che si aggira intorno ai €1.500 al mese e il loro aumento di dicembre è stato mediamente di €750. Ciò significa che soltanto il settore della ristorazione campana ha avuto un rincaro di circa 25 milioni più IVA al mese. “A questo insostenibile aumento – spiega Schiavo – ovviamente, va aggiunta l’IVA del 22%, che è un regalo alla comunità europea di ulteriori 5 milioni di euro al mese. Le nostre aziende, da sole, non possono sostenere questi aumenti. Se il Governo non si deciderà ad intervenire in maniera seria e decisa, gli imprenditori campani saranno costretti ad alzare bandiera bianca”.

Rincaro di 330 euro per un take away di 50 mq

Due esempi : un take away di 50 metri quadri ha subito un rincaro di oltre 330 euro nella bolletta di dicembre rispetto a quella di ottobre (da 430 euro a 770 circa), un ristorante di 240 metri quadrati è passato da 2.500 euro a 4.700 circa. "Abbiamo considerato uffici, piccoli negozi e soprattutto attività come bar e ristoranti – riprende Schiavo – che hanno macchinari sempre in funzione, 24 ore su 24. Questo aumento spaventoso che grava sulle aziende della nostra regione già piegate dalla crisi conseguente alla pandemia è dovuto non soltanto all’aumento del costo del chilowattore, che sale di una percentuale del 35/40%, ma alla crescita ingiustificata e inspiegabile di moltissime voci in bolletta, quali la spesa del trasporto dell’energia, la gestione del contatore ed altre, nella misura del 10-20% circa".

Costi aumentati di 300 milioni sulla ristorazione

Un caro-bollette contro il quale si scaglia Confesercenti:

"Non è immaginabile che in piena crisi pandemica, con pochissima gente per strada, con i ristoranti e i bar semivuoti, il settore della ristorazione campana sia costretto a pagare 300 milioni in più all’anno di energia elettrica quando il fatturato è calato del 40-50% e in alcuni casi del 70%. E’ una follia".

Orari ridotti per compensare le perdite

In attesa di risposte concrete e immediate dal Governo, le attività di Confesercenti provano a trovare soluzioni-tampone, anche se palliative.