"In Campania 2mila venditori ambulanti hanno perso il lavoro in un anno" lettera dei lavoratori ai candidati sindaco

“Quanti ambulanti hanno retto alla crisi del Covid19 e quanti non ce l’hanno fatta a superarla? Circa 2mila ambulanti hanno cessato la loro attività in Campania nel corso del 2020. Sono numeri allarmanti. Ma nessuno ne parla. Non fa notizia. Le Istituzioni? Si occupano d’altro”. Inizia così la lettera dei lavoratori dei mercati ai candidati sindaci di Napoli per le prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021. Il settore del commercio ambulante, già in crisi negli scorsi anni a causa della concorrenza dei colossi del web delle vendite online a domicilio, hanno risentito fortemente delle limitazioni imposte dalla pandemia, con la chiusura dei mercati e delle fiere, tra lockdown e zone rosse. "Le circa 8.000 imprese ambulanti di Napoli – scrive Ana-Ugl – non sono state considerate una risorsa per lo sviluppo della città e del commercio. Il nuovo Regolamento del Canone Unico recentemente approvato dal Comune contiene delle illegittimità e rischia di produrre un aumento spropositato delle tariffe".

Lo scorso aprile, gli ambulanti campani bloccarono per protesta l’autostrada A1 Napoli-Roma, con una colonna di oltre 500 camion, per diverse ore, creando file chilometriche di auto. Con una lettera inviata ai candidati sindaci di Napoli, Antonio Bassolino, Alessandra Clemente, Gaetano Manfredi e Catello Maresca, adesso, l’Ana, l’associazione nazionale ambulanti Ugl, evidenzia “la necessità che siano inserite nei vostri Programmi Elettorali le problematiche degli ambulanti e dei mercati e che sia dedicata una maggiore attenzione ad una categoria che per la nostra città costituisce un vero ammortizzatore sociale”.

