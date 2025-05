video suggerito

In autostrada contromano, tre donne e una bimba salvati dai carabinieri nel Salernitano Un'auto con a bordo tre donne e una bimba di 7 anni in contromano sull'A2 Salerno-Reggio Calabria: arrivano i carabinieri che evitano un incidente.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Diversi chilometri contromano sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria: è quanto è accaduto ad una vettura con a bordo tre donne ed una bambina, salvate dai carabinieri prima che provocassero un incidente. Nessun ferito, ma solo tanta paura: per la donna alla guida è scattato però il ritiro immediato della patente. Gli inquirenti stanno ora indagando per capire come abbiano imboccato l'autostrada contromano. Le tre donne più la bambina di sette anni, stanno bene. Indagini in corso per capire i contorni della vicenda.

Tutto è accaduto nel tratto tra Polla ed Atena Lucana: dopo diversi chilometri effettuati contromano, i militari dell'arma, coordinati dal capitano Veronica Pastori, sono riusciti a bloccare la circolazione ed intercettare la vettura. Utilizzando lampeggianti e sirene per segnalare l'emergenza anche agli altri automobilisti, uno dei carabinieri è quindi sceso per fermare il traffico in arrivo, mentre l'altro collega ha aiutato la conducente, in evidente stato di confusione, ad effettuare una manovra di inversione ed a mettere il mezzo in sicurezza. Poco dopo è giunta anche una pattuglia della polizia stradale, per gestire la viabilità ed effettuare tutti i controlli del caso. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno quindi verbalizzato il tutto: per la donna alla guida è scattato il ritiro immediato della patente, illese tutte le persone a bordo tra cui la bambina di soli sette anni.