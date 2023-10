Importuna un gruppo di ragazzine alla Floridiana al Vomero: 54enne denunciato Quando una delle ragazze ha reagito, l’uomo le ha zittite e minacciate. Nel parco pubblico del quartiere collinare napoletano sono così intervenuti i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Stava importunando ragazzine in Villa Floridiana, parco verde nel cuore del Vomero, quartiere collinare di Napoli: quando una di queste ha reagito, lui le ha zittite e minacciate. Sul posto sono allora intervenuti i carabinieri della locale compagnia, che hanno identificato l'uomo: si tratta di un 54enne, che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

Controlli al Vomero, arrestato un uomo

L'intervento alla Floridiana rientra in una più ampia serie di controlli che i militari dell'Arma hanno messo a punto nel quartiere collinare partenopeo, che hanno portato anche a un arresto. I carabinieri hanno infatti imposto l'alt a un 54enne – Roberto Frattini, già noto alle forze dell'ordine – che percorreva le strade del Vomero a bordo di uno scooter: invece di arrestare la marcia, l'uomo ha proseguito, ignorando i militari. Ne è scaturito un inseguimento, protrattosi fino in piazza Vanvitelli, dove il 54enne è stato fermato, ma ha reagito violentemente all'arresto. Bloccato, è stato arrestato per la rapina dello scooter sul quale viaggiava e per resistenza a pubblico ufficiale.

E ancora, un giovane di 22 è stato denunciato poiché in auto i carabinieri hanno trovato una mazza da baseball, mentre in via Pigna un 36enne è stato denunciato poiché sorpreso con un coltello a serramanico in tasca. Denunciati anche un 17enne poiché alla guida senza aver conseguito la patente e un 32enne per guida in stato di ebbrezza.