Immigrazione clandestina, maxi operazione con 47 indagati: "Illecito utilizzo del click day del Decreto Flussi" L'operazione, condotta dalla Procura di Salerno, si sta svolgendo dalle prime ore di oggi: sono 47 gli indagati per associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, riciclaggio e utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

A cura di Valerio Papadia

Alle prime luci di oggi, mercoledì 10 luglio, è andata in scena una maxi operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno ed eseguita dalla Guardia di Finanza tra le province di Salerno, Napoli, Caserta, Potenza, Matera, Sassari, Cosenza, L'Aquila e Pesaro-Urbino: l'operazione ha portato all'emissione di ordinanze di custodia cautelare in carcere, agli arresti domiciliari, nonché del divieto di esercizio dell'attività professionale, nei confronti di 47 persone, indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, riciclaggio e utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Contestualmente, i carabinieri per la Tutela del Lavoro e i finanzieri di Salerno hanno eseguito provvedimenti di fermo nei confronti di altre 7 persone per violazione delle disposizioni contro l'immigrazione clandestina. Entrambi i provvedimenti, fanno sapere gli inquirenti, sono collegati all'illecito utilizzo del cosiddetto "Click Day" collegato al Decreto Flussi.