Imbrattano l’ospedale di Pozzuoli col nome del figlio appena nato: “Solo Dio può giudicarci”

Imbrattano l'ospedale di Pozzuoli Santa Maria delle Grazie scrivendo sul muro il nome del figlio "È nato Bryan" e pubblicano il video su TikTok. Denunciati dall'Asl Napoli 2, scrivono: "Solo Dio può giudicarci". L'episodio è avvenuto all'inizio di agosto, attorno alla mezzanotte. A denunciarlo il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha pubblicato il video di quanto avvenuto sui suoi canali social. Contattata da Fanpage.it, l'Asl Napoli 2 Nord conferma che la direzione amministrativa dell'Ospedale ha presentato querela contro ignoti ai carabinieri. La scritta è stata poi rimossa dal personale dell'ospedale.

Non è la prima volta, ad ogni modo, che la nascita di un bimbo viene accompagnata da graffiti dei parenti sulle pareti dei reparti di ginecologia. Si tratta di un'usanza incivile, purtroppo abbastanza diffusa, come si vede anche in altri ospedali e strutture sanitarie italiani. Un modo di esprimere una grande gioia, ovviamente sbagliato nelle modalità. Nel caso dell'ospedale di Pozzuoli, le immagini pubblicate sui social hanno reso il video immediatamente virale.

Il video è stato segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs), che si è subito attivato per i controlli. In una nota Borrelli ha commentato:

Nasce il figlio all'ospedale di Pozzuoli e i familiari decidono di imbrattare il reparto e pubblicano anche il video in cui mostrano il loro operato. Il deputato Francesco Emilio Borrelli segnala alla direzione sanitaria l'accaduto e scattano le denunce. I familiari e i parenti non solo non si sono scusati, ma hanno pubblicamente difeso il loro operato con queste argomentazioni: "Non siete degni di giudicare gli altri l’unico che ci può giudicare è il Signore e nessun altro più. Piuttosto di applicarvi su una scritta applicatevi su cose che in televisione non fanno vedere, su quest’ospedale ci sono persone che soffrono e nessuno li prende in considerazione. Persone che attendono 5,6 ore per farsi visitare da qualcuno poi vi lamentate quando succede qualcosa. Ci sono persone che muoiono abbandonate, persone che vengo o riempite di medicine, siringhe per farle dormire, per abbandonarle al proprio posto pur di non starle accanto una volta in più. Chi sono gli incivili adesso? Io di certo preferisco essere incivile in questo modo piuttosto di far male a qualcuno come fanno loro. C’è ne sono pochi di medici che fanno il proprio lavoro con il cuore.