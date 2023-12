Trasporto pubblico a Napoli

Il vigilante sorprende i writers che imbrattano il treno, picchiato e ferito a mani e gambe L’aggressione al deposito della Circumflegrea di Quarto. Il vigilante è stato assalito da un gruppo di vandali. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il vigilante sorprende un gruppo di writers mentre vandalizza un treno dell'Eav al deposito officina della Circumflegrea di Quarto, in provincia di Napoli. Ma i vandali, nel tentativo di fuggire, lo assalgono a calci e pugni, provocandogli ferite alla mano e alle gambe. L'aggressione è avvenuta questa notte. La vittima è una guardia giurata di EAV, aggredita dai writers che erano intenti a graffitare i treni. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della locale stazione.

Ma all'arrivo dei militari dell'Arma, i vandali si erano già dati alla fuga. Sono in corso le indagini per risalire alla loro identità. Non è escluso che possano essere utilizzate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire il loro tragitto e arrivare ad individuarli. Il vigilante, nel frattempo, è stato medicato e sta bene.

Eav: "Aggressione intollerabile"

Sulla vicenda, interviene l'azienda Eav, società partecipata della Regione Campania che si occupa di trasporto pubblico, presieduta da Umberto De Gregorio. Ecco cosa scrive l'azienda in una nota:

"Nonostante l’intervenuto dei Carabinieri non è stato possibile accertare l’identità dei writers in quanto al loro arrivo erano già fuggiti. Si è resa, inoltre, necessaria l’assistenza sanitaria per fornire le dovute cure all’agente ferito ad una mano ed alle gambe".

E conclude:

"Ciò che sorprende è che questo episodio sia accaduto a poche ore dalla presentazione del treno disegnato da Pluto, noto street artist che per anni ha disegnato senza consenso sui treni di EAV. La storia di Pluto avrebbe dovuto far comprendere ai writers che EAV non demonizza la loro attività ma al contrario è sempre aperta al confronto".