Il tiktoker “Alfredo ‘o chiatt” già libero dopo l’arresto per furto di energia elettrica al supermercato di Qualiano Dopo la manomissione del contatore del suo supermercato a Qualiano e l’arresto, Alfredo D’Ausilio, conosciuto su TikTok come “Alfredo ‘o chiatt” è tornato libero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

È libero Alfredo D'Ausilio, 45 anni, star di TikTok con il nickname di "Alfredo ‘o chiatt", arrestato dai carabinieri nelle scorse ore per furto di energia elettrica: i militari dell'Arma hanno scoperto che nel suo supermercato a Qualiano, in provincia di Napoli, il contatore dell'energia elettrica era stato manomesso e non registrava i consumi. In un video, pubblicato ieri sui social, si vede D'Ausilio in compagnia di una donna e la scritta in sovrimpressione: "Già libero". Il video dura pochi secondi e l'uomo non parla, ma appare sorridente, mostra un foglio della Procura di Napoli Nord, competente per l'area di residenza. Dopo la scoperta del reato da parte dei carabinieri, il 45enne era stato sottoposto ai domiciliari: l'arresto – a quanto ha appreso Fanpage.it da fonti delle forze dell'ordine – è stato convalidato, ma il giudice non ha ritenuto necessario applicare una misura cautelare.

L'arresto della star di TikTok "Alfredo ‘o chiatt"

Alfredo D'Ausilio vanta un seguito abbastanza nutrito, soprattutto su TikTok, social sul quale proliferano molti creator simili: 140mila follower e milioni di visualizzazioni per i suoi video in cui, al grido di "Buongiorno, buongiorno, buongiorno", pubblicizza i prodotti del suo supermercato, spesso a prezzi fortemente scontati.

Proprio il suo supermercato, nelle scorse ore, è stato oggetto di un controllo da parte dei carabinieri della stazione di Qualiano e del personale dell'Enel, che hanno riscontrato la manomissione del contatore: il connettore di limitazione era stato eliminato, cosicché l'attività commerciale veniva rifornita di energia elettrica, ma senza che venissero registrati i consumi. L'illecito sarebbe andato avanti dal dicembre del 2023: circa 6mila euro il danno calcolato.