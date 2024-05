video suggerito

Arrestato il TikToker “Alfredo o’ chiatt”: il suo supermercato a Qualiano rubava l’energia elettrica Il commerciante, che su TikTok, dove pubblicizza i prodotti del suo supermercato, vanta oltre 140mila followers, è stato arrestato dai carabinieri per furto di energia elettrica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dai video su TikTok alle manette. Questa la parabola di Alfredo D'Ausilio, classe 1979, conosciuto sui social come "Alfredo o' chiatt", che su TikTok vanta oltre 140mila followers e 1 milione di visualizzazioni, arrestato dai carabinieri della locale stazione a Qualiano, nella provincia di Napoli: il suo supermercato rubava l'energia elettrica.

Su TikTok l'uomo pubblicizzava proprio i prodotti messi in vendita nel suo supermercato, evidenziando le offerte del giorno: "Buongiorno, buongiorno, buongiorno", questa la frase con la quale accoglieva coloro che guardavano i suoi video. I carabinieri della stazione di Qualiano, unitamente al personale Enel, hanno controllato il minimarket di D'Ausilio, constatando che il contatore dell'energia elettrica era stato manomesso: il connettore di limitazione, infatti, era stato eliminato, fornendo così a tutti gli effetti illegalmente l'energia elettrica all'attività commerciale.

Stando alle prime risultanze dei carabinieri, dal dicembre del 2023 ad oggi, dunque in circa sei mesi, il danno ammonterebbe a circa 6mila euro. Al termine dei controlli, D'Ausilio è stato così arrestato per furto di energia elettrica: il TikToker 44enne è ora in attesa di giudizio.