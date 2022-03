Il tassista abusivo vuole fregare i poliziotti: “Venite, c’è una rissa in piazza Garibaldi” Un tassista abusivo è stato arrestato in piazza Garibaldi, a Napoli: ha denunciato una rissa inesistente per far allontanare i poliziotti dalla zona e poi li ha aggrediti con un coltello.

A cura di Nico Falco

Un tassista abusivo è stato arrestato dalla Polizia di Stato in piazza Garibaldi, nel centro di Napoli: l'uomo aveva chiamato il 113 per segnalare una finta rissa tra stranieri, in modo da allontanare gli agenti, e quando i poliziotti hanno scoperto lo stratagemma li ha minacciati con un coltello; è finito in manette D. B., 35enne napoletano con precedenti di polizia, bloccato dopo una colluttazione. È successo ieri sera, 6 marzo, davanti alla stazione centrale.

I poliziotti del commissariato Vicaria Mercato erano in zona per un servizio di controllo dedicato proprio al contrasto ai tassisti abusivi quando al 113 è arrivata la segnalazione: c'era una rissa in corso tra extracomunitari davanti a un locale a poche decine di metri. Gli agenti hanno così lasciato il presidio e si sono diretti verso il punto indicati, raggiunti dai rinforzi dell'Ufficio Prevenzione Generale. Una volta sul posto, però, si sono resi conto che non c'era nulla: nessuna rissa, nessun allarme.

Hanno identificato così l'uomo che aveva telefonato e hanno scoperto che anche lui si trovava in piazza Garibaldi. Ed era uno dei tassisti abusivi che caricavano clienti appena usciti dalla stazione centrale. Alla richiesta di fornire le generalità, l'uomo ha tirato fuori un coltello con lama di 7 centimetri e ha cominciato a inveire contro i poliziotti e a prendere a calci una delle automobili di servizio. È stato disarmato e bloccato dopo una colluttazione ed arrestato per lesioni aggravate, danneggiamento aggravato, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e denunciato per porto abusivo di armi, procurato allarme, interruzione di pubblico servizio e rifiuto di declinare le proprie generalità.

Controlli tra aeroporto e città, sanzionati tassisti e abusivi

Controlli sui taxi e sulle auto a noleggio con conducente sono stati svolti dal Reparto Turistica della Polizia Locale tra la città e l'aeroporto di Capodichino. Nello scalo aereo napoletano un tassista si è visto ritirare la licenza ed è stato multato perché non aveva ottemperato all'obbligo di vidimazione annuale della scheda tassametro; sempre a Capodichino, sono stati sanzionati altri 4 tassisti per infrazioni varie ed è stato bloccato un privato che prelevava dei turisti da accompagnare in una struttura ricettiva di Frattamaggiore; gli agenti hanno ritirato la carta di circolazione del suo veicolo e lo hanno sottoposto a fermo amministrativo per due mesi.

È stato inoltre multato un guidatore di auto a noleggio con conducente perché in possesso di una autorizzazione rilasciata da un altro Comune e perché sprovvisto di assicurazione; la sua vettura è stata sequestrata. Altri due tassisti sono stati verbalizzati in piazza Garibaldi ed uno in via Caracciolo. All'interno del Maschio Angioino, infine, gli agenti hanno multato una guida turistica abusiva, sprovvista del tesserino professionale rilasciato dalla Regione Campania, con una sazione di 3.333 euro.