video suggerito

Il supermercato del Tiktoker “Alfredo ‘o chiatto” chiuso per tre giorni: occupazione abusiva di suolo pubblico Il supermercato a Qualiano di proprietà di Alfredo D’Ausilio, conosciuto su Tiktok come “Alfredo ‘o chiatto”, è stato chiuso per tre giorni dal Comune. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora guai per Alfredo D'Ausilio, conosciuto sui social, soprattutto su Tiktok, con il nickname di "Alfredo ‘o chiatto": il suo supermercato a Qualiano, nella provincia di Napoli, è stato chiuso per tre giorni. Da quanto si apprende, la decisione è arrivata dal Comune di Qualiano, dopo che la Polizia Municipale, al termine di controlli effettuati nel supermercato, ha riscontrato l'occupazione abusiva di suolo pubblico: pertanto, l'amministrazione comunale ha deciso di sospendere l'attività per tre giorni, vale a dire 4,5 e 6 giugno.

Il Tiktoker "Alfredo ‘o chiatto" era stato arrestato l'anno scorso

Classe 1979, con centinaia di migliaia di followers e milioni di visualizzazioni sui social, Alfredo D'Ausilio sui suoi profili pubblicizza, con toni coloriti, le offerte e i prodotti messi in vendita nel suo supermercato a Qualiano, cittadina dell'hinterland a Nord di Napoli. Proprio un anno fa, alla fine di maggio del 2024, "Alfredo ‘o chiatto" era stato arrestato: in un blitz nella sua attività commerciale, infatti, i carabinieri avevano scoperto che il locale rubava l'energia elettrica. Secondo quanto accertato dai militari dell'Arma in quella occasione, il contatore era stato manomesso; il furto quantificato, in circa 6 mesi, era stato di circa 6mila euro.