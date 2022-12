Il sistema del rione Penniniello: picchiatori minorenni per riscuotere i debiti di droga Gli spacciatori del rione Penniniello di Torre Annunziata assegnavano le case popolari ai capipiazza; per riscuotere i debiti usavano picchiatori minorenni.

A cura di Nico Falco

Frame dei video dello spaccio ripresi dai carabinieri a Sorrento

Il gruppo che gestiva la piazza di spaccio del rione Penniniello di Torre Annunziata, la principale dalla quale si rifornivano anche le altre bande di spacciatori della costiera sorrentina sgominate dai carabinieri, controllava anche l'assegnazione abusiva delle case popolari e aveva a disposizione un manipolo di picchiatori, tutti minorenni, per la riscossione dei debiti di droga. Emerge dall'ordinanza eseguita oggi mattina dai militari della Compagnia di Sorrento, che hanno eseguito misure cautelari per 33 persone, accusate di fare parte di 5 distinti gruppi di spacciatori attivi tra Vico Equense, Castellammare di Stabia – Spiaggia, Boscoreale, Castellammare di Stabia – Tavernola e Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

Picchiatori minorenni per riscuotere i debiti di droga

Dalle indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, è emerso che la banda principale gestiva anche le case popolari dell'area in cui si concretizzava la vendita di droga, assegnando le abitazioni agli spacciatori. Uno degli episodi ricostruito viene ritenuto particolarmente significativo dagli inquirenti: uno dei capi piazza, non essendo riuscito a pagare una partita di droga, era stato costretto a lasciare l'appartamento popolare e al suo posto era stata fatta subentrare un'altra persona, sempre abusivamente.

É inoltre emerso che il gruppo di fornitori poteva contare su alcuni picchiatori, tutti giovanissimi e quasi esclusivamente minorenni, che venivano inviati per punire i capipiazza che non saldavano i debiti; se dopo il pestaggio i soldi non fossero stati consegnati, scattava lo sgombero forzato e la casa popolare veniva requisita e assegnata ad un nuovo spacciatore.