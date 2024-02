Il sindaco di Cardito fa il tifo per The Kolors a Sanremo: “Sosteneteli col televoto” Il sindaco di Cardito Cirillo: “Quest’anno abbiamo un motivo in più per seguire il festival di Sanremo, ci sono i nostri concittadini The Kolors, votateli al televoto” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Il sindaco di Cardito, Giuseppe Cardillo, fa il tifo per i The Kolors, il gruppo pop rock in gara al Festival di Sanremo 2024, diretto da Amadeus. "Quest’anno abbiamo un motivo in più per seguire il festival di Sanremo – scrive Cardillo, che è anche vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli – a salire sul palco dell’Ariston ci saranno i nostri concittadini del gruppo musicale “THE KOLORS”. Dopo il successo di quest’estate con Italo Disco che li ha portati in giro per l’Italia e per l’Europa, stasera proporranno il nuovo brano “Un ragazzo una ragazza”. Toccherà anche a noi sostenerli con il televoto. Siamo sicuri che sarà un grande successo! #sanremo2024″.

Una vera e propria dichiarazione del primo cittadino del comune del Napoletano nei confronti dei suoi concittadini dei The Kolors. Il frontman Stash, nome d'arte di Antonio Fiordispino (voce e chitarra), e suo cugino Alex Fiordispino (batteria e percussioni), infatti, sono proprio di Cardito, comune alle porte di Napoli. Mentre il bassista Dario Iaculli, è originario di Gravina in Puglia, in provincia di Bari. I The Kolors sono diventati molto popolari al grande pubblico dopo la vittoria della 14esima edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2015, dove erano nella squadra blu, capitanata da Elisa. Avevano già partecipato al Festival di Sanremo nel 2018, con il singolo Frida (mai, mai, mai). Tra i loro maggiori successi, poi, Cabriolet Panorama, del 2021, e più recentemente Italodisco, tormentone dell'estate 2023.

I The Kolors tra i 30 artisti in gara a Sanremo 2024

I The Kolors sono tra i 30 artisti in gara al Festival di Sanremo 2024. Il vincitore della più grande kermesse canora italiana sarà decretato, come sempre, dal voto delle giurie e dal televoto del pubblico da casa. Le giurie sono quattro: sala stampa, tv, web e radio, che quest'anno ha preso il posto della giuria demoscopica. Il pubblico da casa potrà votare con il televoto durante la seconda, la terza, la quarta serata (quella delle cover) e la finale. Basta inviare un un sms al numero 475.475.1. indicando il numero assegnato alla canzone-artista di ogni serata, oppure chiamare il numero 894.001 da telefono fisso e seguire le indicazioni. Il costo, indicato dagli organizzatori, è di 0,51 Iva inclusa da telefono fisso e di 0,50 euro Iva inclusa per l'Sms.