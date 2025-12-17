Il Settebello a Napoli da Nennella: la Nazionale di pallanuoto prepara l’Europeo di gennaio

Cena e divertimento per la nazionale italiana di pallanuoto maschile, a Napoli dallo scorso 14 dicembre per le preparazione pre-natalizia. Il Settebello si è concesso una serata da Nennella in piazza Carità, accolti come sempre dal folklore tipico del luogo: tra piatti rotti, canti e balli, per i ragazzi del ct Sandro Campagna una serata di svago prima di riprendere la preparazione. E non sono passati certo inosservati, visto che si parla di atleti dalla enorme prestanza fisica: e c'è chi prima della cena si è concesso qualche selfie coi campioni Azzurri, reduci dal 7° posto ai recenti mondiali di Singapore.

La Nazionale di Sandro Campagna si trova a Napoli dallo scorso 14 dicembre: dal 19 al 22 dicembre svolgerà un allenamento congiunto (common training) con l'Ungheria a Budapest (con amichevole prevista il 20 dicembre alle 19.30), poi dopo la "pausa" natalizia tornerà nel capoluogo partenopeo con il Montenegro dal 27 al 30, per poi affrontare la squadra balcanica in amichevole alla Piscina Scandone di Fuorigrotta il 29 dicembre alle 19.00. Si intensificano dunque gli appuntamenti in vista del Sei Nazioni, in programma a Trebinje, in Bosnia, dal 3 al 5 gennaio, e soprattutto ai Campionati Europei, in programma dal 10 al 25 gennaio 2026 a Belgrado, in Serbia: gli Azzurri sono inseriti nel Girone D con Turchia, Romania e Slovacchia. Il Settebello non vince gli Europei dal 1995, a Vienna: poi solo sfiorati nel 2001 a Budapest (sconfitti 8-5 dalla Jugoslavia) e nel 2010 a Zagabria (sconfitti dai padroni di casa della Croazia per 7-3), con tre terzi posti nel 1999 a Fireze, nel 2014 a Budapest e nel 2024 a Zagabria.