Il regista Tom Ford a Napoli, ci sono le riprese del film “Cry to heaven” con Adele e Colin Firth

Il regista e stilista Tom Ford ha iniziato le riprese del film “Cry to Heaven” ambientato anche a Napoli. Nel cast Adele, Colin Firth, Aaron Taylor-Johnson, Hunter Schafer, Mark Strong e Paul Bettany.
A cura di Pierluigi Frattasi
Il regista–stilista Tom Ford (a sinistra) e la cantante–attrice Adele (a destra)
Il regista e stilista americano Tom Ford è a Napoli in questi giorni, a quanto apprende Fanpage.it. Si gira il suo film"Cry to Heaven", che ha per protagonista la cantante Adele, al suo debutto cinematografico. La pellicola è ispirata al romanzo di Anne Rice "Un grido fino al cielo", pubblicato nel 1982 e ambientato in Italia nel mondo dell'opera lirica del Settecento, dominato all'epoca dai cantanti castrati, tra i quali il celebre Farinelli. Le riprese di "Cry to Heaven" sono iniziate negli scorsi giorni a Roma e proseguiranno anche a Caserta. Ma una buona parte del libro è ambientata proprio nel Conservatorio di Napoli, quindi è possibile che diverse scene possano essere girate nel capoluogo partenopeo. Il cast del film si annuncia corale e molto ricco, con grandi star internazionali. Oltre alla già citata Adele, anche Colin Firth, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, Hunter Schafer, Mark Strong e Paul Bettany, solo per citarne alcuni.

Di cosa parla il film di Tom Ford

Il protagonista del romanzo è Tonio, un nobile veneziano castrato contro la sua volontà che diventerà un famoso soprano. Tra i personaggi c'è anche Guido, suo amico, un maestro di musica del Conservatorio di Napoli. E proprio nel capoluogo partenopeo è ambientata gran parte del libro della Rice. All'epoca l'attuale Conservatorio di San Pietro a Majella non era stato ancora fondato – nascerà solo all'inizio dell'Ottocento – ma in città c'erano altri Conservatori molto famosi, come la Pietà dei Turchini, in via Medina, fondato nel 1573, con lo scopo di ospitare i ragazzi orfani o abbandonati.

La trama del film, al momento, è ancora top secret. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Ford, nella sua lunga carriera guru della moda di brand del lusso, come Gucci e Yves Saint Laurent, e regista di grande talento, con la sua casa di produzione Fade to Black. Al suo attivo, i film "A Single Man" del 2009 con Colin Firth e "Animali notturni" del 2016, con Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon e Aaron Taylor-Johnson.

