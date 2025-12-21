Il ragazzino spende tutti i suoi risparmi per comprare le scarpe dei sogni, ma è una truffa

È quanto capitato a un 14enne della provincia di Avellino, incappato in una truffa online. Dopo la denuncia presentata dal ragazzino e dalla sua famiglia, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il truffatore senza scrupoli.

Nemmeno le festività natalizie, durante le quali, per definizione, si dovrebbe essere tutti più buoni, hanno fatto sorgere scrupoli nel truffatore che ha raggirato un ragazzino di soli 14 anni, che gli ha versato tutti i suoi risparmi credendo di acquistare le scarpe dei suoi sogni, ritrovandosi invece con un pugno di mosche. La vicenda arriva dalla Valle del Medio Calore, nella provincia di Avellino: il 14enne si è imbattuto in un annuncio accattivante, realizzato ad arte dal truffatore e pubblicato online, nel quale si mettevano in vendita, a un prezzo conveniente, le sneakers che il ragazzino desiderava da tempo. Il 14enne, convinto dal truffatore della veridicità dell'annuncio, ha così dato fondo a tutti i suoi risparmi per comprare le scarpe, cadendo nel tranello: il truffatore ha incassato il bonifico, facendo perdere le sue tracce.

Denunciato il truffatore senza scrupoli: è un 26enne della provincia di Bari

Accortosi del raggiro, il 14enne, accompagnato dai genitori, ha raccontato l'accaduto ai carabinieri della stazione di Sant'Angelo all'Esca, che hanno immediatamente avviato le indagini per identificare il truffatore. L'attività investigativa dei militari dell'Arma ha così permesso di pervenire all'identità del truffatore senza scrupoli: si tratta di un uomo di 26 anni della provincia di Bari, che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.