Il prof aggredito a scuola sporge denuncia: lesione all’occhio. Picchiato dai genitori per uno scambio di persona Il docente aggredito martedì nella scuola “Gallozzi” di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), il gruppo cercava un collega accusato di aver molestato una 13enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha presentato denuncia il vicepreside della scuola media Gallozzi di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) che, martedì mattina, era stato aggredito da alcuni genitori degli alunni durante quella che appare essere stata una "caccia all'uomo": il gruppo era alla ricerca di un insegnante, accusato di avere avuto comportamenti inadeguati nei confronti di una studentessa 13enne, e quando si sono trovati davanti il professore hanno pensato che fosse quello che stava cercando.

Il docente, che nella circostanza aveva rimediato un pugno che lo aveva fatto cadere per le scale ed era finito in ospedale, ha denunciato i fatti alla Procura della Repubblica, assistito dai legali Raffaele e Gaetano Crisileo; a quanto apprende Fanpage.it, i controlli ospedalieri, in particolare quelli oculistici, avrebbero evidenziato delle lesioni al vitreo sinistro che sarebbero riconducibili all'aggressione.

La vicenda è ancora in fase di ricostruzione. I genitori sarebbero arrivati quando erano ancora in corso le lezioni e, almeno in dieci, sarebbero entrati in numerose classi alla ricerca del professore che, secondo voci che circolavano tra gli studenti, avrebbe avuto atteggiamenti di eccessiva confidenza nei confronti della ragazzina (ma la questione non è mai stata denunciata alla forze dell'ordine).

Leggi anche Rita De Crescenzo sporge denuncia dai carabinieri. E su TikTok fa il balletto davanti alla caserma

Il vicepreside sarebbe accorso dopo aver sentito il trambusto nei corridoi e sarebbe stato colpito al volto, scambiato per il presunto molestatore; è stato accompagnato al Pronto Soccorso in ambulanza. Dopo l'aggressione è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato che ha acquisito le dichiarazioni di diversi presenti. Il dirigente della Gallozzi ha avviato una indagine interna nella scuola.