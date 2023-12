Prof preso a schiaffi a scuola dai genitori per “comportamenti inappropriati”. Ma era l’insegnante sbagliato Intervento della Polizia il 19 dicembre nella scuola media Gallozzi di Santa Maria Capua Vetere: un prof preso a schiaffi per uno scambio di persona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un professore si è trovato circondato dai genitori di alcuni studenti, che erano lì per chiedere conto di "comportamenti inappropriati" con delle studentesse, la discussione ha assunto subito toni accesi e, nel parapiglia, l'uomo si è beccato anche uno schiaffone. Che, però, era destinato ad un collega. Vicenda ancora tutta da chiarire, quella avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, 19 dicembre, nella scuola media Gallozzi di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

Al momento, ricostruisce Fanpage.it grazie a fonti qualificate, non risultano denunce e anche le vicende relative all'altro professore, cioè il reale obiettivo dello schiaffo, restano voci di corridoio. L'aggressione risale alle 13 circa, quando un gruppetto di genitori si è presentato presso l'istituto scolastico di viale Kennedy. Cercavano un insegnante che, secondo quanto i figli avevano loro raccontato, si sarebbe comportato in modo ritenuto in appropriato, con eccessiva confidenza nei confronti di alcune ragazzine che frequentano la scuola. Nulla di penalmente rilevante, è giusto precisarlo, ma atteggiamenti sgraditi che avevano però alimentato voci e, soprattutto, creato un certo malcontento.

Quando i genitori sono arrivati a scuola, però, si sono trovati davanti l'altro professore, del tutto estraneo a questa vicenda. E qui c'è stato l'errore di persona: credendo che si trattasse del collega che era stato loro indicato, hanno cominciato a discutere con lui. Nella confusione è partito anche uno ceffone. Successivamente i toni si sono calmati e lo scambio di persona è stato chiarito; sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato per ricostruire l'accaduto.