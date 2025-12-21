Il prete diventa cuoco e prepara mille zeppole e panzarotti per i poveri: pranzo di Natale in chiesa a Giugliano

Mille zeppole e panzarotti cucinati e offerti per il pranzo di Natale per i poveri. Alla Chiesa San Pio X di Giugliano in Campania il Natale diventa un gesto concreto di solidarietà e comunità. Protagonista dell’iniziativa è don Francesco Riccio, parroco molto conosciuto sul territorio anche per la sua rubrica televisiva su Teleclubitalia, “Verso Betania”, in cui racconta il Vangelo attraverso la vita quotidiana.

In occasione delle festività natalizie, don Riccio ha trasformato la chiesa, che è in provincia di Napoli, ma rientra nella Diocesi di Aversa, in una vera e propria mensa per i poveri, realizzata insieme alla Caritas. Un pranzo speciale, pensato per chi vive situazioni di difficoltà, che ha visto la preparazione di mille zeppole e panzarotti, simbolo di condivisione e accoglienza. Un gesto semplice ma potente, capace di unire fede e azione concreta. Sui social, il sacerdote ha commentato l’iniziativa con parole che racchiudono il senso dell’evento: “1000 lire di zeppole e panzarotti e la festa è fatta. Grazie a tutte e a tutti. Ricordandoci che al cospetto di Dio siamo tutti poveri, grazie a Dio siamo tutti ricchi”. Un messaggio che richiama i valori cristiani dell’umiltà e della fraternità.

"Mille lire di zeppole e panzarotti" è un vecchio modo di dire. I panzarotti, una sorta di piccoli crocchè napoletani e le zeppole fritte, sono un pasto frugale ed economico, che si ritrova nel "cuoppo" della cucina napoletana, famoso piatto dello street food partenopeo. Con mille lire, una cifra irrisoria – oggi il costo è di pochi euro – si poteva mangiare e saziarsi. Il modo di dire è rimasto anche oggi, anche se la moneta è cambiata. L’iniziativa di don Riccio ha raccolto tanti apprezzamenti. Sui social si legge: “Un esempio di cosa significa fare Chiesa: ascoltare e soddisfare i bisogni, accogliere, far sentire a casa chiunque. È così che si costruisce una vera comunità”.