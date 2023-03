Il prete andava nell’alberghetto del sesso al Centro Direzionale di Napoli. Decine i clienti C’era anche un prete tra i clienti della casa di prostituzione scoperta nel Centro Direzionale di Napoli: quattro le persone indagate, sequestrato il B&B.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un B&B trasformato in una casa d'appuntamenti al Centro Direzionale di Napoli, e con clienti insospettabili: tra questi, anche un parroco già coinvolto in un altro procedimento giudiziario. Quattro le persone indagate dalla Procura di Napoli, tutte gravemente indiziate di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione: tre di loro sono state sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre la quarta al divieto di dimora in Campania.Sequestrata anche la struttura ricettiva che era stata trasformata in una casa di prostituzione vera e propria.

Le indagini sul sacerdote di Presenzano (Caserta)

Tutto è partito durante le indagini su un prelato di Presenzano, in provincia di Caserta, le cui molteplici frequentazioni di un B&B nel Centro Direzionale di Napoli hanno insospettito gli inquirenti, che lo tenevano già sotto osservazione perché indagato per violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione nei confronti di diversi soggetti minorenni (reati per i quali il parroco si trova oggi agli arresti domiciliari e in attesa di giudizio da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere).

Monitorando la struttura, gli inquirenti hanno scoperto la sua vera natura di "casa di prostituzione". Inoltre, la stessa struttura promuoveva la propria attività attraverso annunci online. L'attività di prostituzione riguardava indistintamente uomini e donne, con i gestori che secondo gli inquirenti ottenevano da questa attività lauti guadagni, visto il continuo via vai di clienti accertati. Da qui le misure cautelari emesse quest'oggi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione nei confronti dei quattro indagati.