Il piccolo lupo ferito rischia di essere investito, salvato: aveva le zampe fratturate L’animale, di circa 2 anni, è stato salvato a Lioni, nella provincia di Avellino, da alcuni dipendenti di Anas.

A cura di Valerio Papadia

Un piccolo lupo, ferito e indifeso, è stato salvato a Lioni, nella provincia di Avellino: ad imbattersi nell'animale – un esemplare di circa 2 anni – e a trarlo in salvo sono stati alcuni dipendenti di Anas (la società che gestisce molte delle sedi stradali in Italia). Il personale Anas era impegnato in alcune attività di ispezione di ponti e viadotti nella zona quando, proprio nell'area sottostante il ponte denominato "Ofanto I", sulla strada statale 7 Appia Ofantina, si è imbattuto nel lupo.

Il lupo aveva le due zampe posteriori fratturate

L'ingegnere dell'Anas Matteo Armenante ha allertato subito gli Enti competenti, che sono accorsi sul posto congiuntamente alle forze dell'ordine e al personale Anas di zona (il Sorvegliante Costantino Incontrada e l’Operatore Specializzato Carmine Gargano). Ci hanno pensato gli uomini del Servizio Veterinario, poi, ad accalappiare il piccolo lupo e a trarlo definitivamente in salvo.

L'animale è stato così portato in un luogo sicuro, dove è stato sottoposto alle cure necessarie: il lupo, infatti, aveva entrambe le zampe posteriori fratturate; non sono ancora note le cause delle ferite riportate dall'animale.