Il Party Brutal infiamma Napoli: Maluma fa ballare l’Arena Flegrea (e mostra la maglietta del Napoli) Grande festa all’Arena Flegrea dove ieri seimila persone hanno partecipato al Party Brutal, trasformando Napoli in un dancefloor tropicale. Star della serata il colombiano Maluma, che ha mostrato la maglietta del Napoli Calcio personalizzata col suo nome.

A cura di Ida Artiaco

Da Ibiza a Napoli, è stata un successo la prima edizione del Party Brutal all’Arena Flegrea: domenica sera oltre seimila persone si sono date appuntamento a Fuorigrotta per ballare al ritmo della musica latina e reggaeton, nonostante il caldo record degli ultimi giorni.

Una vera e propria festa, coloratissima, a cui hanno partecipato anche molti sudamericani, dalla Colombia al Venezuela, come hanno dimostrato le bandiere che sono state sventolate durante le oltre quattro ore di musica no stop.

Star della serata è stato Maluma: il 29enne artista colombiano ha letteralmente infiammato l’atmosfera già rovente dell’Arena Flegrea con i suoi più grandi successi, da Felices Los 4 a Borro Cassette. Non è mancato l’omaggio a Napoli, con il cantante di Medellin che ha ringraziato più volte la città, ultima tappa del suo tour europeo, e mostrato la nuova maglietta del Napoli Calcio personalizzata con il suo nome.

Prima di lui si sono esibiti Baby K e Fred De Palma sul palcoscenico della Mostra D’Oltremare, che sta animando l’estate dei napoletani con appuntamenti per tutti i gusti. Presente anche Chimbala, anche se la sua performance non ha brillato per durata ed è terminata dopo solo tre canzoni. Ma tutto è servito a trasformare Napoli in un grande dancefloor tropicale, in cui si sono scatenati grandi e bambini.