A Napoli è la notte di Maluma, la star latina arriva a infiammare l’Arena Flegrea Arriva a Napoli la star latin Maluma che sarà protagonista della serata Brutal allp’Arena Flegrea, aperto da un trio formato da Baby K, Fred De Palma e Chimbala.

A cura di Redazione Napoli

Napoli si appresta a ospitare una delle star della musica latina, colui che ha contribuito all'esplosione del reggaeton e dell'onda latina che ha conquistato il mondo in questi ultimi anni, portando assieme ad artisti come Bad Bunny, Daddy Yankee, certe sonorità a numeri mai raggiunti prima, investendo in pieno anche il mercato nordamericano. Parliamo di Maluma, il cantante colombiano, artista da circa 35 milioni di ascolti mensili, calcherà il palco dell'Arena Flegrea il prossimo 16 luglio, quando sarà l'apice della serata "Brutal from Ibiza to Napoli" che vedrà sul palco di Fuorigrotta anche artisti come Baby K, Fred De Palma e Chimbala che ne fa un vero e proprio festival che durerà dalle 18 all'1 di notte (i biglietti sono in vendita sui circuiti Ticketone, ETES e Go2).

Maluma ha collaborato con alcuni degli artisti più importanti al mondo, ha cantato con Madonna in "Medellin", con Jennifer Lopez ha duettato in "Lonely" e "Pa' ti", mentre ha collaborato con i Black Eyed Peas in "Feel the beat" e con The Weeknd in "Hawai" fino alla hit "Chantaje" con Shakira. Juan Luis Londoño Arias, vero nome dell'artista sudamericano, ha pubblicato ultimamente i singoli "Coco loco" e "Celular" in cui sono presenti anche Nicky jam e i The Chainsmoker e "la Reina" che assieme al primo anticipa il nuovo album "Don Juan", che uscirà quest’anno e conterrà, tra gli altri, i singoli "La Fórmula" con Marc Anthony e "Diablo, Que Chimba”, quest’ultimo in collaborazione con Anuel AA.

Prima del concerto di Maluma che è stato anche coach e giudice della trasmissione The Voice in Messico e in Colombia, quindi sul palcoscenico partenopeo si esibiranno anche i due italiani Baby K e Fred De Palma, che da sempre portano avanti nel nostro Paese sonorità latin, e il cantante dominicano Chimbala, un trio che servirà a scaldare al meglio i motori per i tanti che arriveranno all'Arena Flegrea, trasformandolo in un dancefloor latin.