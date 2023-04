Il parente muore in ospedale, giovane aggredisce un’infermiera a Giugliano L’aggressione è avvenuta questa mattina all’ospedale San Giuliano di Giugliano: indagini in corso dei carabinieri per identificare il giovane.

A cura di Valerio Papadia

Ennesima aggressione al personale sanitario in provincia di Napoli: questa mattina, giovedì 20 aprile, una infermiera è stata picchiata dal parente di un paziente all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Da quanto si apprende, un giovane è arrivato al Pronto Soccorso del nosocomio dopo la morte di un parente ed è entrato in un'area del triage nella quale non è consentito l'accesso: l'infermiera in servizio in quel momento l'ha così redarguito, chiedendogli di andare via.

A quel punto è scattata la violenza: il giovane ha aggredito e spintonato l'infermiera; si è poi scagliato contro un lettino per la degenza, danneggiando la pediera, prima di allontanarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Giugliano, che hanno avviato le indagini per identificare l'aggressione; i militari dell'Arma hanno acquisito le immagini di videsorveglianza del Pronto Soccorso del nosocomio per risalire all'identità del giovane.

Quattro giorni di prognosi per l'infermiera

L'infermiera aggredita è stata medicata dai colleghi dell'ospedale: la donna ha riportato ferite e lesioni giudicate guaribili con quattro giorni di prognosi.