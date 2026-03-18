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All’ospedale di Giugliano donazione multiorgano: equipe da tutta Italia per l’espianto

Un espianto che ha interessato quattro diversi organi è stato eseguito all’ospedale San Giuliano di Giugliano, nella provincia di Napoli.
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A cura di Valerio Papadia
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Immagine di repertorio
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Una donazione multiorgano è stata eseguita all'ospedale San Giuliano di Giugliano, nella provincia di Napoli. Nel nosocomio della città dell'hinterland Nord di Napoli sono arrivate equipe da tutta la Campania e da tutta Italia per eseguire l'espianto di più organi dal donatore: nella fattispecie, alle operazioni di prelievo degli organi hanno partecipato 4 diversi team, coordinati dall'equipe dell'Unità di Terapia Intensiva dell'ospedale di Giugliano. L'espianto ha permesso ai medici di prelevare cuore, polmone, fegato, rene e cornee, che sono stati poi destinati a pazienti al Nord, al Centro e al Sud Italia.

A proposito del prelievo multiorgano eseguito all'ospedale San Giuliano, Monica Vanni, direttrice generale dell'Asl Napoli 2 Nord, alla quale il nosocomio giuglianese afferisce, ha dichiarato: "Il primo pensiero è diretto ai familiari del donatore, persone che nel pieno di un grande dolore hanno trovato nella generosità dell’assenso alla donazione un modo per celebrare la vita nella sua pienezza. A nome di tutto il personale della nostra Azienda Sanitaria mi stringo al loro dolore e li ringrazio per la loro scelta".

"Il nostro sistema sanitario – ha detto ancora la direttrice dell'Asl Napoli 2 Nord – si basa su un concetto semplice, ma importante: la salute di ciascuno dipende dall’impegno di tutta la comunità. La donazione di organi è la massima espressione di questo concetto. Voglio anche congratularmi con l’equipe della terapia intensiva ed con il coordinamento aziendale dei trapianti per aver gestito al meglio l’intera attività".

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